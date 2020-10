“Pandemic fatigue”: il fenomeno della stanchezza da Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo lockdown, o forse no. Coprifuoco, allerta, nuove restrizioni, contagi in aumento. Obbligo di mascherine all’aperto. Covid-19 fa sentire sfiniti, inutile negarlo. Secondo i sondaggi di Economist e YouGov, questa costante incertezza che ci accompagna da otto mesi, ha portato la popolazione, in alcuni casi fino al 60% degli intervistati, a sperimentare quella che l’Oms chiama “pandemic fatigue”, una stanchezza gobale come naturale reazione a una situazione che dura da molto e di cui non si vede la fine. Stress e ansia: il respiro circolare in 7 mosse sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Secondo lockdown, o forse no. Coprifuoco, allerta, nuove restrizioni, contagi in aumento. Obbligo di mascherine all’aperto.-19 fa sentire sfiniti, inutile negarlo. Secondo i sondaggi di Economist e YouGov, questa costante incertezza che ci accompagna da otto mesi, ha portato la popolazione, in alcuni casi fino al 60% degli intervistati, a sperimentare quella che l’Oms chiama “pandemic fatigue”, unagobale come naturale reazione a una situazione che dura da molto e di cui non si vede la fine. Stress e ansia: il respiro circolare in 7 mosse sfoglia la gallery ...

