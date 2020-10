Obiettivi e strumenti | il regolamento degli Stati Generali

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Glidel MoVimento 5 Stelle si avvicinano. Saranno un momento di confronto e di crescita per tutti noi: attivisti, volontari, portavoce, cittadini, per tutti coloro che desiderano partecipare dare un contributo. Il futuro, con tutte le sue incognite e le sue opportunità, è di fronte a noi e l’Italia per affrontarlo al meglio ha bisogno del miglior MoVimento possibile, la forza politica che da sempre ha dimostrato di essere un passo avanti agli altri nella scelta di rinnovarsi e di misurarsi con le nuove sfide, avendo come esclusivo obiettivo il bene dei cittadini. In questi giorni si moltiplicano le iniziative nei territori, gli incontri e i confronti. Il fermento e l’energia che sento dimostrano grande voglia di partecipazione e di esprimere le nostre opinioni nel segno del rispetto reciproco. Significa che ci ...