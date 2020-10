Nino Spirlì, l’ex autore di Forum e La Fattoria guiderà la Regione Calabria (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nino Spirlì negli studi di Forum Dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, avvenuta nelle scorse ore a Cosenza e accompagnata da sgomento, a guidare la Regione Calabria sino alle prossime elezioni sarà Nino Spirlì, ex autore televisivo di programmi quali Forum e il reality La Fattoria. Attuale Vicepresidente regionale e assessore alla Cultura e al Commercio, secondo quanto stabilito dalla legge, l’uomo assumerà ad interim e con funzioni vicarie l’incarico della Santelli. Chi è Nino Spirlì Attore di teatro e regista, Spirlì in passato è stato responsabile del dipartimento Cultura di Forza Italia, ruolo poi ricoperto anche in Fratelli d’Italia, partito dal ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 15 ottobre 2020)Spirlì negli studi diDopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, avvenuta nelle scorse ore a Cosenza e accompagnata da sgomento, a guidare lasino alle prossime elezioni saràSpirlì, extelevisivo di programmi qualie il reality La. Attuale Vicepresidente regionale e assessore alla Cultura e al Commercio, secondo quanto stabilito dalla legge, l’uomo assumerà ad interim e con funzioni vicarie l’incarico della Santelli. Chi èSpirlì Attore di teatro e regista, Spirlì in passato è stato responsabile del dipartimento Cultura di Forza Italia, ruolo poi ricoperto anche in Fratelli d’Italia, partito dal ...

