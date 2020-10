Müller | “fare l’amore con il sapore” è anche un atto d’amore per l’ambiente

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Müller continua ad investire nell’innovazione tecnologica e di prodotto negli yogurt lanciando il nuovo vasetto da 500 grammi realizzato in Destopot, destinato a sostituire le confezioni oggi in commercio. La novità proposta da Müller, coerentemente con l’attenzione aziendale verso i temi ambientali, rappresenta un importante passo in avanti nella direzione di un’offerta sempre più sostenibile. Il Destopot, infatti, è un materiale composito ottenuto rivestendo un sottile involucro interno di plastica con uno esterno in cartoncino. Questa soluzione garantisce un duplice e concreto vantaggio in termini di minor impsull’ambiente. In primo luogo, a differenza dei cosiddetti poliaccoppiati, plastica e cartoncino sono facilmente separabili nel post-consumo, agevolando così il loro corretto smaltimento nei ...