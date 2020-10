Mirabella Eclano, si allarga il focolaio da Covid: il sindaco annuncia altre positività (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMirabella Eclano (Av) – Si allarga il focolaio da Covid-19 nel comune di Mirabella Eclano. La conferma è arrivata nella tarda serata di mercoledì da parte del sindaco, Giancarlo Ruggiero: “Alle ore 22,30 l’Asl mi ha comunicato n. 88 tamponi degli oltre 400 eseguiti lunedì in modalità drive-in. L’elevato numero di tamponi giunti in questi giorni nei laboratori della Biogem di Ariano Irpino ha rallentato le operazioni di laboratorio. Su 88 tamponi processati risultano positive 16 persone che sono state già tutte avvisate. Anche se la percentuale potrebbe sembrare elevata, e’ un numero di positivi che ci aspettavamo, in quanto nell’elenco vi sono tutte ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Siilda-19 nel comune di. La conferma è arrivata nella tarda serata di mercoledì da parte del, Giancarlo Ruggiero: “Alle ore 22,30 l’Asl mi ha comunicato n. 88 tamponi degli oltre 400 eseguiti lunedì in modalità drive-in. L’elevato numero di tamponi giunti in questi giorni nei laboratori della Biogem di Ariano Irpino ha rallentato le operazioni di laboratorio. Su 88 tamponi processati risultano positive 16 persone che sono state già tutte avvisate. Anche se la percentuale potrebbe sembrare elevata, e’ un numero di positivi che ci aspettavamo, in quanto nell’elenco vi sono tutte ...

Comunicato stampa: L’Amministrazione Franza esprime solidarietà ai Comuni limitrofi colpiti dall’emergenza COVID. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli amici di Mirabella Eclano e di tutti i com ...

La nota dell’amministrazione comunale di Ariano Irpino: “Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli amici di Mirabella Eclano e di tutti i comuni interessati dall’emergenza sanitaria. La Città di Ari ...

Comunicato stampa: L'Amministrazione Franza esprime solidarietà ai Comuni limitrofi colpiti dall'emergenza COVID. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà agli amici di Mirabella Eclano e di tutti i com ...