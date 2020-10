"L'ora di ribellarsi a un governo in preda al delirio". Tommaso Cerno vuole la rivolta: "Italia resa ridicola nel mondo" (Di giovedì 15 ottobre 2020) "È venuto il momento che il popolo Italiano si ribelli a un governo in preda al delirio", premette sparando ad alzo zero Tommaso Cerno. Nel mirino Giuseppe Conte, i dpcm, il caos-coronavirus. "Dopo avere gestito la prima ondata rendendosi ridicoli davanti al mondo intero, ci risiamo. Intere categorie economiche devastate senza ragione, inviti in televisione a spiare i vicini di casa, squadracce nelle case a contare i posti a cena. Spero che qualcuno cominci a dire no. L'autorità deve dimostrare al popolo l'efficacia delle restrizioni, altrimenti le stesse diventano arbitrarie, e contro l'arbitrio del potere è legittima la disobbedienza civile. Questo ennesimo Dpcm ha tutta l'aria di un provvedimento per l'emergenza di salute del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) "È venuto il momento che il popolono si ribelli a uninal", premette sparando ad alzo zero. Nel mirino Giuseppe Conte, i dpcm, il caos-coronavirus. "Dopo avere gestito la prima ondata rendendosi ridicoli davanti alintero, ci risiamo. Intere categorie economiche devastate senza ragione, inviti in televisione a spiare i vicini di casa, squadracce nelle case a contare i posti a cena. Spero che qualcuno cominci a dire no. L'autorità deve dimostrare al popolo l'efficacia delle restrizioni, altrimenti le stesse diventano arbitrarie, e contro l'arbitrio del potere è legittima la disobbedienza civile. Questo ennesimo Dpcm ha tutta l'aria di un provvedimento per l'emergenza di salute del ...

"È venuto il momento che il popolo italiano si ribelli a un governo in preda al delirio", premette sparando ad alzo zero Tommaso Cerno. Nel mirino Giuseppe Conte, i dpcm, il caos-coronavirus. "Dopo ...

