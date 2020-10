La Ministra Azzolina sull’Ordinanza di De Luca: “Decisione gravissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’ordinanza del Presidente Vincenzo De Luca che chiude le scuole in Campania, arriva la dura replica della Ministra Azzolina Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che chiude le scuole fino al prossimo 30 Ottobre. Immediata la replica della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Queste le sue parole: “È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola” ha detto la Ministra nel ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’ordinanza del Presidente Vincenzo Deche chiude le scuole in Campania, arriva la dura replica dellaIl Presidente della Regione Campania Vincenzo Deha firmato un’ordinanza che chiude le scuole fino al prossimo 30 Ottobre. Immediata la replica delladell’Istruzione Lucia. Queste le sue parole: “È una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0.80. Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola” ha detto lanel ...

carlaruocco1 : Sono concorde e faccio mie le parole della ministra Lucia #Azzolina. La scuola, in questo momento, è il luogo più s… - Radio1Rai : La ministra Lucia Azzolina a @ZappingRadio1: 'La decisione di De Luca [di chiudere le scuole] è gravissima e profon… - eziomauro : De Luca, scuole chiuse in Campania fino al 30 ottobre. La ministra Azzolina: 'Decisione grave e sba… - miagmarsuren : RT @Mcclane272: Intanto la ministra #azzolina ci delizia con un'altra bella cazzata: grave errore quello di #DeLuca di chiudere le scuole m… - mayfrayn67 : RT @AniMatMigrante: La Ministra #Azzolina critica #DeLuca per la chiusura delle scuole pochi minuti dopo l'emissione dell'ordinanza. Per se… -