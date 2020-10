Jole Santelli fu bersaglio dei beceri insulti di Travaglio e Scanzi: “Pirla, irresponsabile, sciagurata” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cosa scriveva Marco Travaglio, ma soprattutto, con quali eleganti espressioni si rivolgeva nei confronti di Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria morta questa mattina a Cosenza. “Vittoria di Pirla. Il Tar ferma la Calabria sui bar. Ma la Santelli non arretra: ‘É una vittoria di Pirro. Con la mia ordinanza ho aperto il dibattito. Non ho avuto suggeritori”. Le cazzate sono solo sue e se ne vanta”. Il direttore del Fatto Quotidiano, durante il periodo del lockdown, aveva spesso preso di mira la Santelli “colpevole” di non seguire alla lettera le disposizioni del suo Dio politico, Giuseppe Conte. Ed ecco che termini come “pirla” e “cazzate” abbondavano sulle delicatissime labbra del vero Casalino del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Cosa scriveva Marco, ma soprattutto, con quali eleganti espressioni si rivolgeva nei confronti di, la presidente della Regione Calabria morta questa mattina a Cosenza. “Vittoria di Pirla. Il Tar ferma la Calabria sui bar. Ma lanon arretra: ‘É una vittoria di Pirro. Con la mia ordinanza ho aperto il dibattito. Non ho avuto suggeritori”. Le cazzate sono solo sue e se ne vanta”. Il direttore del Fatto Quotidiano, durante il periodo del lockdown, aveva spesso preso di mira la“colpevole” di non seguire alla lettera le disposizioni del suo Dio politico, Giuseppe Conte. Ed ecco che termini come “pirla” e “cazzate” abbondavano sulle delicatissime labbra del vero Casalino del ...

Agenzia_Ansa : E' morta Jole #Santelli, presidente della Regione #Calabria Aveva 52 anni, da anni era malata di cancro. #ANSA… - matteorenzi : Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di essere una grande co… - GiuseppeConteIT : Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutt… - Claudoc3 : RT @ChiodiDonatella: È MORTA #JOLESANTELLI La coraggiosa #governatrice della #Calabria. Aveva 52 anni. - Affaritaliani : Morta Jole Santelli, Casellati: 'Trarre esempio dal suo coraggio' -