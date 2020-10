Il lockdown spaventa i listini: Borse in rosso. Piazza Affari giù di oltre il 2% (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aumentano le misure restrittive con i contagi che si moltiplicano: in Francia al via il coprifuoco, in Italia si torna a parlare di possibili chiusure. Pesano anche lo stallo sugli aiuti fiscali negli Usa e le incertezze sulla Brexit Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aumentano le misure restrittive con i contagi che si moltiplicano: in Francia al via il coprifuoco, in Italia si torna a parlare di possibili chiusure. Pesano anche lo stallo sugli aiuti fiscali negli Usa e le incertezze sulla Brexit

sole24ore : Il lockdown spaventa i listini: #Borse in rosso. #PiazzaAffari giù di oltre il 2% @sole24ore - EneaMelandri : RT @CianPdc: Io, come spero tutti, ad un secondo #lockdown non ci voglio neppure pensare, ma il fatto che ad ipotizzarlo sia il Professor #… - danielecina : Borse giù, il lockdown spaventa i listini. A Piazza Affari si salva solo Bper Banca @sole24ore - Tigre_E632 : RT @CianPdc: Io, come spero tutti, ad un secondo #lockdown non ci voglio neppure pensare, ma il fatto che ad ipotizzarlo sia il Professor #… - bb91687509 : RT @CianPdc: Io, come spero tutti, ad un secondo #lockdown non ci voglio neppure pensare, ma il fatto che ad ipotizzarlo sia il Professor #… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown spaventa Borse giù, il lockdown spaventa i listini. A Piazza Affari si salva solo Bper Banca Il Sole 24 ORE ZAMPA: I MEDICI DI BASE

Il virus ci obbligherà ad un Natale sotto lockdown? “Non faccio il tecnico e non azzardo previsioni. Però spaventare la gente è sbagliato e io sono ottimista” risponde Sandra Zampa, sottosegretaria al ...

Ginevra Roberta Cardinaletti: un libro per superare, sorridendo, la pandemia

C’è chi ha approfittato dello scorso lockdown per riflettere, chi per leggere e chi per scrivere. Ginevra Roberta Cardinaletti ha fatto tutte e tre le cose e il risultato è stato più che positivo! La ...

Il virus ci obbligherà ad un Natale sotto lockdown? “Non faccio il tecnico e non azzardo previsioni. Però spaventare la gente è sbagliato e io sono ottimista” risponde Sandra Zampa, sottosegretaria al ...C’è chi ha approfittato dello scorso lockdown per riflettere, chi per leggere e chi per scrivere. Ginevra Roberta Cardinaletti ha fatto tutte e tre le cose e il risultato è stato più che positivo! La ...