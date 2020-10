Golden Boy 2020: ecco i venti finalisti di Tuttosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tuttosport pubblica la lista dei 20 finalisti al Golden Boy 2020: nella shortlist anche Tonali e Kulusevski. Haaland il favorito Torna l’appuntamento con il premio dedicato al miglior giovane della stagione calcistica: come di consueto il quotidiano Tuttosport ha deciso di rendere noti i 20 finalisti tra cui sarà eletto il Golden Boy 2020. Tra conferme e sorprese, i 40 giornalisti specializzati in calcio estero chiamati a scegliere il giovanissimo che più di tutti ho stupito nella scorsa annata avranno non poche difficoltà a decretare l’uomo giusto. Parte strafavorito il vichingo norvegese Erling Braut Haaland: una stagione divisa tra Red Bull Salisburgo e Borussia Dortmund ma un impatto in entrambe le realtà ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020)pubblica la lista dei 20alBoy: nella shortlist anche Tonali e Kulusevski. Haaland il favorito Torna l’appuntamento con il premio dedicato al miglior giovane della stagione calcistica: come di consueto il quotidianoha deciso di rendere noti i 20tra cui sarà eletto ilBoy. Tra conferme e sorprese, i 40 giornalisti specializzati in calcio estero chiamati a scegliere il giovanissimo che più di tutti ho stupito nella scorsa annata avranno non poche difficoltà a decretare l’uomo giusto. Parte strafavorito il vichingo norvegese Erling Braut Haaland: una stagione divisa tra Red Bull Salisburgo e Borussia Dortmund ma un impatto in entrambe le realtà ...

GMontalesi : RT @forzaroma: #Zaniolo, gaffe social: ringrazia per la nomina al Golden Boy. Ma la lista è dell’anno scorso #ASRoma - CSikhouna : ?????????????? ?????????? ???????? ???????? - forzaroma : #Zaniolo, gaffe social: ringrazia per la nomina al Golden Boy. Ma la lista è dell’anno scorso #ASRoma - sportli26181512 : #Roma, gaffe Zaniolo: 'Di nuovo tra i Golden Boy'. Ma è la lista del 2019: Il talento giallorosso, complici gli inf… - MilanLiveIT : Al via le votazioni per il #goldenboy2020 ?? Un rossonero tra i migliori giovani d'Europa ???? -