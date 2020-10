Giro d’Italia, Domenico Pozzovivo: “Fatto un buon lavoro, tanti sono andati in difficoltà. La tappa è stata dura” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Domenico Pozzovivo è stato il grande protagonista della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Il capitano della NTT ha fatto tirare u suoi compagni di squadra fin dalle battute iniziali di questa frazione, caratterizzata da tanta pioggia e da circa 4000 metri di dlslivello sul tracciato della Nove Colli. Il lucano ha provato a fare selezione a Cesenatico, ha cercato di isolare gli altri big della classifica generale, ma poi non ha attaccato in prima persona nel finale. Il 37enne ha fatto corsa dura e sicuramente gli sforzi patiti nella giornata odierna, dovuti anche al freddo e all’acqua, si faranno sentire nelle gambe degli uomini di classifica nelle prossime frazioni. Domenico Pozzovivo ha analizzato brevemente il suo giovedì attraverso i canali ufficiali ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020)è stato il grande protagonista della dodicesimadeld’Italia 2020. Il capitano della NTT ha fatto tirare u suoi compagni di squadra fin dalle battute iniziali di questa frazione, caratterizzata da tanta pioggia e da circa 4000 metri di dlslivello sul tracciato della Nove Colli. Il lucano ha provato a fare selezione a Cesenatico, ha cercato di isolare gli altri big della classifica generale, ma poi non ha attaccato in prima persona nel finale. Il 37enne ha fatto corsa dura e sicuramente gli sforzi patiti nella giornata odierna, dovuti anche al freddo e all’acqua, si faranno sentire nelle gambe degli uomini di classifica nelle prossime frazioni.ha analizzato brevemente il suo giovedì attraverso i canali ufficiali ...

