F1, Verstappen: "Dominio Mercedes? Non sono frustrato" (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA - Doveva essere un testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma alla fine in questa stagione le prestazioni della Mercedes si sono rivelate superiori rispetto a quelle della Red Bull. " ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA - Doveva essere un testa a testa tra Lewis Hamilton e Max, ma alla fine in questa stagione le prestazioni dellasirivelate superiori rispetto a quelle della Red Bull. " ...

Il 2020 nelle speranze degli appassionati di Formula 1 sarebbe dovuto essere l’anno del duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma nonostante i nove podi dell’inglese e gli otto ...

