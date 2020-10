Don’t Look Up, da Jennifer Lawrence a Leonardo DiCaprio: confermato il cast del film Netflix (Di giovedì 15 ottobre 2020) Don’t Look Up è il titolo del nuovo film prodotto da Netflix e diretto da Adam McKay. Deadline ha appena annunciato quelli che saranno gli attori e le attrici coinvolte, anticipando un cast ricchissimo. Nella pellicola troveremo quindi Jennifer Lawrence (la star di Hunger Games), Leonardo DiCaprio (C’Era una Volta A… Hollywood, The Wolf Of Wall Street e Revenant – Redivivo), Meryl Streep (che ha in passato vinto ben tre Premi Oscar), Timothée Chalamet (il giovane protagonista di Dune e di Chiamami Col Tuo Nome), Cate Blanchett (The Aviator e Blue Jasmine), Matthew Perry, Kid Cudi, Tomer Sisley, Jonah Hill, Himesh Patel e Ariana Grande (che ha recentemente annunciato l’uscita di un nuovo album ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Don’tUp è il titolo del nuovoprodotto dae diretto da Adam McKay. Deadline ha appena annunciato quelli che saranno gli attori e le attrici coinvolte, anticipando unricchissimo. Nella pellicola troveremo quindi(la star di Hunger Games),(C’Era una Volta A… Hollywood, The Wolf Of Wall Street e Revenant – Redivivo), Meryl Streep (che ha in passato vinto ben tre Premi Oscar), Timothée Chalamet (il giovane protagonista di Dune e di Chiamami Col Tuo Nome), Cate Blanchett (The Aviator e Blue Jasmine), Matthew Perry, Kid Cudi, Tomer Sisley, Jonah Hill, Himesh Patel e Ariana Grande (che ha recentemente annunciato l’uscita di un nuovo album ...

