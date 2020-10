Domeniche bestiali – Gol fatto | poi annullato | infine riconvalidato Ma irrompe il ‘telefonino-Var’ | colpo di scena | l’arbitro se ne va

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Matuska Russìa, Matuska Russìa”: ci siamo sentiti così, come l’astronauta sovietico della pubblicità dell’Atlante, quella degli anni ’90, vedendo di nuovo referti del giudice sportivo con multe, racconti improbabili di mazzate date o ricevute in campo. Senza signora infazzolettata a fare precisazioni, peraltro. Sì, lesono come la terra toccata dalla Soyuz dopo qualche decennio a orbitare nello spazio: terra (o erba sintetica va bene uguale) benedetta. E abbiamo deciso di ampliare il raggio d’azione: non solo campetti nostrani, ma pure ciò che arriva di bello, inteso sempre come bestiale, dall’estero, per evitare che il Covid o un dpcm possa di nuovo bloccarci. SE E’ COPPA TI ACCOPPO – E dunque non si può che ripartire da una ...