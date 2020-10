Covid: in Lombardia 26 morti, Milano ancora sopra mille casi (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, - Milano, 15 OTT - Sono 26 le persone morte per Covid e 2.067 i nuovi positivi in Lombardia, dove sono stati fatti 32.507 tamponi, per una percentuale pari al 6,3%, identica a ieri. Sono 72 le ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) ANSA, -, 15 OTT - Sono 26 le persone morte pere 2.067 i nuovi positivi in, dove sono stati fatti 32.507 tamponi, per una percentuale pari al 6,3%, identica a ieri. Sono 72 le ...

