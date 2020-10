Covid in Campania, oggi 1.127 contagiati e nove morti: è la prima volta sopra il muro dei mille (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ora sì che l'emergenza da Coronavirus fa paura. Dopo il record di ieri, la curva del contagio raggiunge un altro picco, superando il muro dei mille casi al giorno per la... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ora sì che l'emergenza da Coronavirus fa paura. Dopo il record di ieri, la curva del contagio raggiunge un altro picco, superando ildeicasi al giorno per la...

