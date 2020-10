Covid e scuola, contagiati 5.793 studenti: è lo 0,080% del totale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo 0,080% degli studenti sono stati contagiati da coronavirus dalla riapertura delle scuole (Covid, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Lo comunica il ministero dell’Istruzione che ha condotto un monitoraggio, fino al 10 ottobre, con la collaborazione dei dirigenti scolastici. I dati sono stati condivisi con l’Istituto superiore di Sanità. Gli alunni risultati positivi alla Sars-Cov2 sono 5.793, mentre i docenti sono 1.020 (0,133% del totale), tra il personale non docente si registrano invece 283 casi (0,139% del totale). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lo 0,deglisono statida coronavirus dalla riapertura delle scuole (, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Lo comunica il ministero dell’Istruzione che ha condotto un monitoraggio, fino al 10 ottobre, con la collaborazione dei dirigenti scolastici. I dati sono stati condivisi con l’Istituto superiore di Sanità. Gli alunni risultati positivi alla Sars-Cov2 sono 5.793, mentre i docenti sono 1.020 (0,133% del), tra il personale non docente si registrano invece 283 casi (0,139% del).

Nei giorni scorsi il dibattito sulla scuola è stato incentrato sulla richiesta di alcune Regioni di spostare alla didattica a distanza gli alunni più grandi delle superiori per decongestionare i ...

Nonostante i rientri a scuola e sul posto di lavoro dopo mesi di smartworking ... sospesa nel pieno della pandemia da Covid-19 per agevolare gli spostamenti dei cittadini. Una misura necessaria per ...

