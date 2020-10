Covid, allerta terapie intensive. Campania sorvegliata speciale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una vera e propria emergenza come quella vissuta nel Nord Italia nelle prime settimane della pandemia è ancora lontana ma l’aumento velocissimo dei contagi allarma per quello che potrebbe accadere nelle terapie intensive. Soprattutto al Sud. Se nella parte settentrionale del Paese infatti si era corsi ai ripari nella scorsa primavera e nuove strutture erano state messe in piedi in fretta e furia, al Sud la reazione è stata minore. I posti letto in terapia intensiva attualmente in Italia sono 6.458 contro i 5mila ante pandemia ma probabilmente, ancora troppo pochi. Si punta a superare i 7mila ma la grande maggioranza è al Nord con la sola Lombardia che ne ha quasi mille e il Veneto quasi 800. Il nuovo fronte potrebbe quindi essere la Campania, la regione che più di altre, in questa seconda ondata, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una vera e propria emergenza come quella vissuta nel Nord Italia nelle prime settimane della pandemia è ancora lontana ma l’aumento velocissimo dei contagi allarma per quello che potrebbe accadere nelle. Soprattutto al Sud. Se nella parte settentrionale del Paese infatti si era corsi ai ripari nella scorsa primavera e nuove strutture erano state messe in piedi in fretta e furia, al Sud la reazione è stata minore. I posti letto in terapia intensiva attualmente in Italia sono 6.458 contro i 5mila ante pandemia ma probabilmente, ancora troppo pochi. Si punta a superare i 7mila ma la grande maggioranza è al Nord con la sola Lombardia che ne ha quasi mille e il Veneto quasi 800. Il nuovo fronte potrebbe quindi essere la, la regione che più di altre, in questa seconda ondata, ...

Agenzia_Ansa : #Covid, media: '#Macron annuncerà il coprifuoco a #Parigi e in altre città dove è massima allerta. Scatterà la s… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: record di morti in #Russia, 286 in 24 ore Allarme #positivi anche in #Germania, #Londra passerà al li… - annatrieste : Quando di domenica il campionato è fermo e allora dici vabbuò mo' mi vado a fare proprio una bella camminata al par… - agro24tw : Covid-19: allerta terapie intensive, Campania sorvegliata speciale - infoitsalute : 'A Cagliari più posti Covid al Ss. Trinità: allerta massima, pronti a utilizzare strutture private' -