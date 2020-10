Covid-19, De Luca ferma la Campania: scuole chiuse e stop asporto (Di giovedì 15 ottobre 2020) Covid-19, De Luca ha deciso di chiudere tutto in Campania: le scuole e non solo risentiranno pesantemente della sua decisione. Il Covid-19 sta facendo parecchi danni in Campania, che da diversi giorni è la regione con più contagi in Italia. Questa ondata di ritorno che sta colpendo la regione in queste settimane. Da troppo tempo … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020)-19, Deha deciso di chiudere tutto in: lee non solo risentiranno pesantemente della sua decisione. Il-19 sta facendo parecchi danni in, che da diversi giorni è la regione con più contagi in Italia. Questa ondata di ritorno che sta colpendo la regione in queste settimane. Da troppo tempo … L'articolo proviene da .

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - MediasetTgcom24 : Covid, impennata di casi in Campania: De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre #coronavirus… - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - shesvi : De Luca ha chiuso scuole e università ma nella mia università non c'era un'anima Vincenzo chi me lo dovrebbe portare il covid la cattedra? - d0nzaucher : RT @GianfrancoFeeni: Bruno Vespa a Porta a Porta ha invitato Luca Argentero a parlare di Covid. Il motivo? Interpreta un medico in una fict… -