Covid-19, Campania: in arrivo nuove importanti restrizioni (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono in arrivo nuove importanti restrizioni per la Regione Campania. I 1127 contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 317 guariti fanno il paio con il discorso pronunciato da De Luca venerdì scorso. "Se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno, chiudiamo tutto", aveva detto il governatore. A quanto si apprende non è previsto alcun lockdown regionale, almeno per il momento, ma una nuova ordinanza per inasprire ulteriormente le misure di contenimento del contagio è attesa per le prossime ore e potrebbe essere firmata già stasera dallo stesso De Luca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

