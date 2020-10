Coronavirus, quarantena obbligatoria nel Regno Unito per chi arriva dall’Italia (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, quarantena obbligatoria nel Regno Unito per chi arriva dall’Italia. LONDRA (INGHILTERRA) – quarantena obbligatoria nel Regno Unito per chi arriva dall’Italia. La decisione è stata presa da Londra dopo l’aumento dei casi registrato nel nostro Paese. Un incremento dei contagi che ha portato il governo di Boris Johnson a rimuovere l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri in questa pandemia. Da domenica 14 ottobre tutti i nostri concittadini o le persone che passeranno dal nostro Paese dovranno osservare un periodo di due settimane di auto-isolamento. Una misura obbligatoria per cercare di fermare la diffusione del virus nel ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 ottobre 2020)nelper chidall’Italia. LONDRA (INGHILTERRA) –nelper chidall’Italia. La decisione è stata presa da Londra dopo l’aumento dei casi registrato nel nostro Paese. Un incremento dei contagi che ha portato il governo di Boris Johnson a rimuovere l’Italia dalla lista dei Paesi sicuri in questa pandemia. Da domenica 14 ottobre tutti i nostri concittadini o le persone che passeranno dal nostro Paese dovranno osservare un periodo di due settimane di auto-isolamento. Una misuraper cercare di fermare la diffusione del virus nel ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Londra impone la quarantena per gli arrivi dall'Italia. Lockdown parziale in Polonia #ANSA - repubblica : Coronavirus, quarantena obbligatoria per chi arriva nel Regno Unito dall'Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Londra impone quarantena per chi arriva dall'Italia #CORONAVIRUS - zazoomblog : Coronavirus il Regno Unito impone la quarantena per chi arriva dallItalia - #Coronavirus #Regno #Unito #impone - GuineeTags : RT @emiliocedola: Avete quasi 19mila positivi in 24 ore e la quarantena la deve fare chi arriva dall’#Italia? #coronavirus #covid19 https:… -