Coronavirus, l'Europa richiude: tutte le decisioni dei governi (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'aumento dei contagi da Coronavirus in Europa ha spinto i governi a prendere decisioni drastiche: stop a pub, scuole e feste private Le decisioni dei governi d'Europa contro il Coronavirus Troppi contagi. E così il Vecchio Continente dà una stretta imponendo nuove restrizioni. Chiusure anticipate di bar e ristoranti, obbligo della mascherina anche all'aperto, limitazioni alle feste private. Come in Italia. In Francia il presidente Emmanuel Macron ha deciso le chiusure di tutte le attività alle ore 21, compresa la capitale Parigi, reimponendo lo stato di emergenza scaduto il 9 luglio. Coprifuoco dunque dalle 21 alle 6 del mattino in tutte le città più colpite dalla pandemia. Bar chiusi.

