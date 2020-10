Coronavirus, la seconda ondata investe l'Europa: boom di contagi. A Parigi: coprifuoco dalle 21 alle 6 (Di giovedì 15 ottobre 2020) La seconda ondata investe in pieno il Vecchio Continente : settecentomila nuovi casi di Coronavirus nell'ultima settimana, un incremento del 36% rispetto ai sette giorni precedenti. Nessuno è ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lain pieno il Vecchio Continente : settecentomila nuovi casi dinell'ultima settimana, un incremento del 36% rispetto ai sette giorni precedenti. Nessuno è ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Merkel: economia non può permettersi seconda ondata #coronavirus - Capezzone : +++Likecrazia seconda ?? e terza ?? nelle categorie “scienze politiche” e “strutture e processi politici” su Amazon.… - lorepregliasco : Non ho ancora dati a disposizione, ma non escludo che la 'seconda ondata' e la sua gestione possano avere effetti s… - Grosiglioni : RT @leggoit: Coronavirus, la seconda ondata investe l'Europa: boom di contagi. A Parigi: coprifuoco dalle 21 alle 6 - leggoit : Coronavirus, la seconda ondata investe l'Europa: boom di contagi. A Parigi: coprifuoco dalle 21 alle 6 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus seconda Coronavirus, seconda ondata. Cresce ancora il numero dei contagi, siamo ai livelli di aprile Corriere di Como Covid a Cervinara, un altro positivo post mortem, contagi nel Baianese

Dieci contagi e una persona deceduta, anche se la morte non sarebbe dovuta al Covid-19. All'ospedale San Pio di Benevento è spirato un 84enne di Cervinara, che domenica scorsa era ...

Accoglienza in hotel, Carmen Moretti: «Sicurezza e ambiente familiare, così si sconfigge la paura del virus»

La proprietaria del resort «L’Albereta»: «Un albergo deve essere una seconda casa, un luogo dove sentirsi protetti, sicuri e poter ritrovare il benessere psico-fisico» ...

Dieci contagi e una persona deceduta, anche se la morte non sarebbe dovuta al Covid-19. All'ospedale San Pio di Benevento è spirato un 84enne di Cervinara, che domenica scorsa era ...La proprietaria del resort «L’Albereta»: «Un albergo deve essere una seconda casa, un luogo dove sentirsi protetti, sicuri e poter ritrovare il benessere psico-fisico» ...