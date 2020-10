Coronavirus, in Germania altri 6.638 contagi: mai così tanti. Londra: vietate riunioni in casa con amici. Von der Leyen torna in isolamento (Di giovedì 15 ottobre 2020) A fine marzo aveva vissuto il picco di infezioni con circa 6.300 casi confermati nell’arco di 24 ore. Ma nelle ultime 24 ore la Germania ha superato qualsiasi record precedente da inizio pandemia registrando altri 6.638 contagi, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e 33 decessi in più. Male anche la situazione a Londra che, alla luce di 1.700 contagi in un solo giorno con un tasso di infezione di oltre 730 ogni 100mila abitanti, da sabato dichiara “allerta alta”, il secondo livello nella scala delle misure imposte dal governo di Boris Johnson per contenere la diffusione del Covid. Saranno vietate le riunioni con amici in casa e sarà scoraggiato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) A fine marzo aveva vissuto il picco di infezioni con circa 6.300 casi confermati nell’arco di 24 ore. Ma nelle ultime 24 ore laha superato qualsiasi record precedente da inizio pandemia registrando6.638, oltre 1.500 in più rispetto al dato giornaliero diffuso ieri (5.132), e 33 decessi in più. Male anche la situazione ache, alla luce di 1.700in un solo giorno con un tasso di infezione di oltre 730 ogni 100mila abi, da sabato dichiara “allerta alta”, il secondo livello nella scala delle misure imposte dal governo di Boris Johnson per contenere la diffusione del Covid. Sarannoleconine sarà scoraggiato ...

