Coronavirus e nuovo lockdown, Conte non lo esclude più (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’annunciata e temuta seconda ondata del Coronavirus è purtroppo arrivata: i contagi sono tornati a salire e con essi sono arrivate nuove restrizioni e divieti per cercare di far scendere la curva. Se fino a qualche giorno fa, poi, il premier Giuseppe Conte escludeva a priori un nuovo lockdown nazionale a partire dallo scorso martedì tutta la sua sicurezza sembra essere scemato. Ovviamente il lavoro che si sta facendo ora, assicura Conte, è per evitare un nuovo lockdown generalizzato ma sulle teste degli italiani pende, come una spada di Damocle la previsione del virologo Andrea Crisanti che aveva previsto un lockdown nazionale per Natale. Conte per ora rimane sul vago e dichiara che ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’annunciata e temuta seconda ondata delè purtroppo arrivata: i contagi sono tornati a salire e con essi sono arrivate nuove restrizioni e divieti per cercare di far scendere la curva. Se fino a qualche giorno fa, poi, il premier Giuseppeva a priori unnazionale a partire dallo scorso martedì tutta la sua sicurezza sembra essere scemato. Ovviamente il lavoro che si sta facendo ora, assicura, è per evitare ungeneralizzato ma sulle teste degli italiani pende, come una spada di Damocle la previsione del virologo Andrea Crisanti che aveva previsto unnazionale per Natale.per ora rimane sul vago e dichiara che ...

