Coronavirus | BEI | versa 1 miliardo per sanità all’Italia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Teleborsa) – La Banca europea per gli investimenti (BEI) hato oggi il primo dei due miliardi previsti per la Sanità italiana per il rafforzamento di strutture e organici in seguito all’emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19. Il Framework loan da due miliardi, pari a circa i due terzi delle risorse necessarie per gli interventi previsti dal “Decreto rilancio” nel settore sanitario, era stato firmato a luglio tra BEI, Ministero dell’economia e delle Finanze (MEF), Ministero della Sanità e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Per importo, si tratta di uno tra i maggiori prestiti finora concessi con una singola operazione nella storia ultrasessantennale della BEI nell’intera Unione europea. La durata del finanziamento è di 15 anni e il tasso di interesse pari a zero. Il prestito ...