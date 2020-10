Coldiretti-Covid, la crisi agroalimentare costa 8 miliardi in cibi e vino (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non sarà sufficiente nemmeno lʼarrivo del “bonus ristoranti” per risollevare la pesante crisi agroalimentare italiana, ristoratori sul piede di guerra Il 2020 è costato alla filiera agroalimentare italiana quasi 8 miliardi di euro, persi a causa della chiusura di bar ed esercizi commerciali e dalle limitazioni dovute al nuovo Dpcm. Il Governo ha proposto il … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020) Non sarà sufficiente nemmeno lʼarrivo del “bonus ristoranti” per risollevare la pesanteitaliana, ristoratori sul piede di guerra Il 2020 èto alla filieraitaliana quasi 8di euro, persi a causa della chiusura di bar ed esercizi commerciali e dalle limitazioni dovute al nuovo Dpcm. Il Governo ha proposto il … L'articolo proviene da YesLife.it.

