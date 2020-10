Caos tamponi in Campania, nella lista della Regione anche laboratori che non li fanno o chiusi da 10 anni. La prova del nostro cronista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per far fronte alla grande richiesta di tamponi molecolari la Regione Campania ha aperto ai laboratori privati e per supportare i presidi Asl letteralmente presi d’assalto nei giorni scorsi ha pubblicato un elenco di laboratori accreditati. L’elenco, che al momento conta più di un centinaio di strutture sparse sul territorio regionale, come specificato dall’ente guidato da Vincenzo De Luca, è in via di aggiornamento. Altri laboratori verranno di volta in volta inseriti nella lista pubblicata sul sito della Regione Campania. IlFatto.it ha provato a contattare alcuni di questi laboratori nell’area di Napoli. La maggior parte richiede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per far fronte alla grande richiesta dimolecolari laha aperto aiprivati e per supportare i presidi Asl letteralmente presi d’assalto nei giorni scorsi ha pubblicato un elenco diaccreditati. L’elenco, che al momento conta più di un centinaio di strutture sparse sul territorio regionale, come specificato dall’ente guidato da Vincenzo De Luca, è in via di aggiornamento. Altriverranno di volta in volta inseritipubblicata sul sito. IlFatto.it hato a contattare alcuni di questinell’area di Napoli. La maggior parte richiede ...

