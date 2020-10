Ballando con le stelle, spareggio annullato tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani: voti anomali (Di giovedì 15 ottobre 2020) La produzione di Ballando con le stelle ha annullato lo spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani dopo aver riscontrato alcune anomalie nelle votazioni. spareggio annullato tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani per evidenti anomalie di voto. La produzione di Ballando con le stelle ha comunicato che a favore di Antonio Catalani la maggior parte dei voti sono arrivati dall'estero e simultaneamente. La puntata di sabato scorso di Ballando con le ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020) La produzione dicon lehalotradopo aver riscontrato alcunee nelle votazioni.traper evidentie di voto. La produzione dicon leha comunicato che a favore dila maggior parte deisono arrivati dall'estero e simultaneamente. La puntata di sabato scorso dicon le ...

