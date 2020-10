Ballando con le stelle, spareggio annullato. Il motivo è gravissimo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ballando dà l’annuncio su Instagram Ballando con le stelle dice STOP al televoto in quanto lo spareggio è ufficialmente annullato, per il momento. Le coppie di ballo attendono ancora l’esito. L’ultima puntata di Ballando con le stelle si è congelata con l’attesa dell’esito di un televoto, lo spareggio tra due coppie: Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. Pare che per questo spareggio non ci sia pace perché il televoto, per il momento, è bloccato. La redazione del programma tv Rai, ha dato l’annuncio sul social network Instagram. Sulla pagina ufficiale hanno pubblicato un post spiegando tutta la vicenda. La motivazione ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 ottobre 2020)dà l’annuncio su Instagramcon ledice STOP al televoto in quanto loè ufficialmente, per il momento. Le coppie di ballo attendono ancora l’esito. L’ultima puntata dicon lesi è congelata con l’attesa dell’esito di un televoto, lotra due coppie: Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira. Pare che per questonon ci sia pace perché il televoto, per il momento, è bloccato. La redazione del programma tv Rai, ha dato l’annuncio sul social network Instagram. Sulla pagina ufficiale hanno pubblicato un post spiegando tutta la vicenda. La motivazione ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - ElisaDiGiacomo : Ballando con le Stelle, Todaro sul rapporto con Isoardi: ‘Con Elisa ho legato molto’ - infoitcultura : Ballando con le stelle, avete mai visto Tinna Hoffmann da ragazza? Meravigliosa -