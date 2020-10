Azzolina critica De Luca: “Scuole chiuse in Campania? Decisione gravissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Scuole chiuse in Campania? È una Decisione gravissima, profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola: in Campania lo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0,8% e se c’è una crescita dei contagi non è di certo colpa della scuola“. Questo il pensiero del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla Decisione presa dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Non ho né il potere di aprire le scuole né il potere di chiudere le scuole. I presidenti di Regione e le province hanno il potere di chiuderle – ha precisato ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Scuolein? È unagravissima, profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola: inlo 0,75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola. La media nazionale è 0,8% e se c’è una crescita dei contagi non è di certo colpa della scuola“. Questo il pensiero del ministro dell’Istruzione, Lucia, in merito allapresa dal governatore dellaVincenzo De. “Non ho né il potere di aprire le scuole né il potere di chiudere le scuole. I presidenti di Regione e le province hanno il potere di chiuderle – ha precisato ...

