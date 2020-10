Alessia Marcuzzi negativa al tampone: “Sono felicissima” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi negativa al tampone per il Covid 19: “Sono felicissima. Vi spiego perchè ero risultata leggermente positiva”. Alessia Marcuzzi è negativa al tampone per il Covid 19. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice che spiega di essersi sottoposta al tampone dopo un test rapido effettuato martedì mattina in seguito al quale era risultata leggermente … L'articolo Alessia Marcuzzi negativa al tampone: “Sono felicissima” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 15 ottobre 2020)alper il Covid 19: “Sono felicissima. Vi spiego perchè ero risultata leggermente positiva”.alper il Covid 19. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice che spiega di essersi sottoposta aldopo un test rapido effettuato martedì mattina in seguito al quale era risultata leggermente … L'articoloal: “Sono felicissima” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

