Agnelli: “Tutti aspettano la sconfitta di Pirlo. Sarri? Ho un buon ricordo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’Assemblea degli azionisti della Juve che ha visto Federico Cherubini come nuovo “Football Director” con la conferma di Paratici come coordinatore dell’Area Football, il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium. Queste le parole del numero uno bianconero: “L’assemblea di oggi è stata in modalità virtuale, oggi era l’ultimo giorno e viste le ultime situazioni sanitarie ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale. Un pensiero personale va a tutte le famiglie coinvolte e allo staff sanitario. Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate. E il fatto che il marchio della Juventus ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo l’Assemblea degli azionisti della Juve che ha visto Federico Cherubini come nuovo “Football Director” con la conferma di Paratici come coordinatore dell’Area Football, il presidente della Juventus Andreaè intervenuto in conferenza stampa presso la sala “Gianni e Umberto” dell’Allianz Stadium. Queste le parole del numero uno bianconero: “L’assemblea di oggi è stata in modalità virtuale, oggi era l’ultimo giorno e viste le ultime situazioni sanitarie ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale. Un pensiero personale va a tutte le famiglie coinvolte e allo staff sanitario. Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate. E il fatto che il marchio della Juventus ...

