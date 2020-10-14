Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2020 ore 08:45 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2020 ORE 08:35 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO A Roma DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SUL TRATTO URBANO A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE, IN DIREZIONE CENTRO SULLA PONTINA VERSO Roma UN INCIDENTE CREA CODE TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma CODE SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALLA TANGENZIALE EST SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DA LABARO A CORSO FRANCIA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E VIA DUE PONTI CODE A TRATTI ANCHE SU TIBURTINA DA SETTEVILLE E SU CASILINA DA ... Leggi su romadailynews
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