“Una sola donna in Giunta, è contro lo statuto”, nelle Marche il neopresidente Acquaroli sotto minaccia di diffida per il nuovo esecutivo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cinque uomini e una sola donna. Non c’è ancora l’ufficialità, forse proprio per le polemiche nate dalle prime indiscrezioni, ma dentro palazzo Raffaello, ad Ancona, sembra tutto già deciso: sarà questa, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, la composizione della prima Giunta scelta da Francesco Acquaroli, neopresidente della Regione. Poltrone che, però, come ha fatto notare la consigliera per le pari opportunità “nominata dal ministero del Lavoro come pubblico ufficiale per verificare e rimuovere situazioni di squilibrio di genere”, Paola Petrucci, si scontrano con lo Statuto regionale varato nel 2004 che promuove, appunto, “la parità di genere”. Lo schema seguito dal neogovernatore, delfino di Giorgia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cinque uomini e una. Non c’è ancora l’ufficialità, forse proprio per le polemiche nate dalle prime indiscrezioni, ma dentro palazzo Raffaello, ad Ancona, sembra tutto già deciso: sarà questa, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, la composizione della primascelta da Francescodella Regione. Poltrone che, però, come ha fatto notare la consigliera per le pari opportunità “nominata dal ministero del Lavoro come pubblico ufficiale per verificare e rimuovere situazioni di squilibrio di genere”, Paola Petrucci, si scontrano con lo Statuto regionale varato nel 2004 che promuove, appunto, “la parità di genere”. Lo schema seguito dal neogovernatore, delfino di Giorgia ...

