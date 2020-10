Stefano Sala: “Deluso dalla mia esclusione a Sanremo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il modello ne ha parlato a “Casa Chi” Durante l’appuntamento con il format social del settimanale “Chi”, “Casa Chi”, Stefano Sala ha parlato della sua candidatura a Sanremo Giovani. Il modello, ex di Dayane Mello, attuale concorrente nella casa del GF Vip, si è detto deluso per la sua esclusione dalla lista di artisti in lizza per la corsa all’Ariston. Sala ha spiegato di essere stato escluso e ha aggiunto: «Avevo presentato un brano che era piaciuto ma poi sono stato escluso e vorrei sapere perché, avrei preferito che mi dicessero che la canzone faceva schifo». Leggi anche: Sanremo, l’elenco dei giovani in corsa per l’Ariston Nei giorni scorsi erano usciti i nomi dei primi ammessi a Sanremo giovani 2021, e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il modello ne ha parlato a “Casa Chi” Durante l’appuntamento con il format social del settimanale “Chi”, “Casa Chi”,ha parlato della sua candidatura a Sanremo Giovani. Il modello, ex di Dayane Mello, attuale concorrente nella casa del GF Vip, si è detto deluso per la sualista di artisti in lizza per la corsa all’Ariston.ha spiegato di essere stato escluso e ha aggiunto: «Avevo presentato un brano che era piaciuto ma poi sono stato escluso e vorrei sapere perché, avrei preferito che mi dicessero che la canzone faceva schifo». Leggi anche: Sanremo, l’elenco dei giovani in corsa per l’Ariston Nei giorni scorsi erano usciti i nomi dei primi ammessi a Sanremo giovani 2021, e ...

