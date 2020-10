Sesso a pagamento: con i nuovi DPCM cambia il modo di frequentare le escort (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il nuovo DPCM emesso nei giorni scorsi non spaventa gli amanti del Sesso a pagamento. Nonostante un fine settimana segnato dall’incertezza di nuove disposizioni da seguire, il sito di recensioni escort Advisor ha registrato lunedì 12 ottobre scorso il record di sempre di visitatori al sito e di recensioni ricevute.Il modo degli amanti del Sesso a pagamento di frequentare le escort, però, è cambiato in questi mesi. I clienti chiedono meno appuntamenti e puntano alla certezza di trovare realmente chi cercano per poter realizzare le loro fantasie, sia per una minor disponibilità economica, sia per una maggior attenzione all’igiene e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il nuovoemesso nei giorni scorsi non spaventa gli amanti del. Nonostante un fine settimana segnato dall’incertezza di nuove disposizioni da seguire, il sito di recensioniAdvisor ha registrato lunedì 12 ottobre scorso il record di sempre di visitatori al sito e di recensioni ricevute.Ildegli amanti deldile, però, èto in questi mesi. I clienti chiedono meno appuntamenti e puntano alla certezza di trovare realmente chi cercano per poter realizzare le loro fantasie, sia per una minor disponibilità economica, sia per una maggior attenzione all’igiene e ...

