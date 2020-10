Sequestrati 1,2 milioni a Isolani, indagato per riciclaggio con Irene Pivetti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Un sequestro da un milione e 200 mila euro: è l'ulteriore passaggio dell'indagine che nel giugno scorso ha coinvolto l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, e la sua holding Only Italia, insieme al pilota di rally Leo Isolani. Questa volta ad essere coinvolti in prima persona sono proprio il pilota e la sua compagna, a cui sono state sequestrate le somme presenti su conti correnti con sede in Svizzera e Spagna. Ad eseguire la misura il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, su delega del pm Giovanni Tarzia, in base ad un'ordinanza a firma della gip Giuseppina Barbara. L'ipotesi è quella di riciclaggio per cui in tutto sono 7 gli indagati, ritenuti responsabili di aver da un lato evaso il fisco e dall'altro sostituito ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - Un sequestro da un milione e 200 mila euro: è l'ulteriore passaggio dell'indagine che nel giugno scorso ha coinvolto l'ex presidente della Camera,, e la sua holding Only Italia, insieme al pilota di rally Leo. Questa volta ad essere coinvolti in prima persona sono proprio il pilota e la sua compagna, a cui sono state sequestrate le somme presenti su conti correnti con sede in Svizzera e Spagna. Ad eseguire la misura il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, su delega del pm Giovanni Tarzia, in base ad un'ordinanza a firma della gip Giuseppina Barbara. L'ipotesi è quella diper cui in tutto sono 7 gli indagati, ritenuti responsabili di aver da un lato evaso il fisco e dall'altro sostituito ...

