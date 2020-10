Sara Affi Fella mostra il fisico dopo il parto: la foto in intimo senza filtri e tabù (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, in queste ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto coraggioso, seguendo la scia di Vanessa Incontrada e di altre donne del mondo dello spettacolo. L’annuncio della gravidanza durante la quarantena Sara Affi Fella è da poco diventata mamma per la prima volta. Il pubblico … L'articolo Sara Affi Fella mostra il fisico dopo il parto: la foto in intimo senza filtri e tabù proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne,, in queste ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto coraggioso, seguendo la scia di Vanessa Incontrada e di altre donne del mondo dello spettacolo. L’annuncio della gravidanza durante la quarantenaè da poco diventata mamma per la prima volta. Il pubblico … L'articoloilil: laine tabù proviene da www.meteoweek.com.

melisante00 : @sarafexxx @keira25672373 Non ho più seguito la sua storia dopo il trono, quindi non ne sapevo nulla, grazie per av… - _XheDirectioner : RT @nonsopropri0: NO CLAUDIO SONA NOOOOO MA CHE È COME SE ENTRASSE SARÀ AFFI FELLA PER PIER #GFVIP #Pomeriggio5 - nonsopropri0 : NO CLAUDIO SONA NOOOOO MA CHE È COME SE ENTRASSE SARÀ AFFI FELLA PER PIER #GFVIP #Pomeriggio5 - DimmeloF : Sara Affi Fella > Adua del Falso #GFVIP - d_murgi : @trash_italiano Vi ricordate il panico che avete scatenato contro Sara affi fella? Ecco. Replicatelo anche adesso... -