Salvini: non basta candidato, necessaria squadra con attributi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “Domani” parleremo del candidato del centrodestra per Roma: “Io sto gia’ lavorando alla squadra, poi onestamente il nome per Roma o per Milano non e’ la priorita’. A Roma non basta un sindaco, serve una squadra di cento persone con le palle. Non basta il nome, qua servono i nomi”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della manifestazione dei sindacati di polizia in piazza del Popolo. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma – “Domani” parleremo deldel centrodestra per Roma: “Io sto gia’ lavorando alla, poi onestamente il nome per Roma o per Milano non e’ la priorita’. A Roma nonun sindaco, serve unadi cento persone con le palle. Nonil nome, qua servono i nomi”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo, a margine della manifestazione dei sindacati di polizia in piazza del Popolo.

