Primario positivo al Covid-19, andava a lavorare in ospedale senza mascherina visitando decine di pazienti, indagato per epidemia colposa

Il Primario di una clinica di Belluno è ora indagato per pandemia colposa. L'uomo era ritornato da un viaggio in Thailandia e subito aveva ripreso a lavorare senza un prudenziale isolamento fiduciario di alcuni giorni. Il Primario, pur avendo i sintomi riconducibili al Covid-19, si recava in ospedale, senza indossare la mascherina e visitava decine e decine di pazienti. L'uomo era stato in Thailandia dal 14 al 24 febbraio scorso ed era in ritornato in Italia con i sintomi del Coronavirus. senza preoccuparsene per sei giorni ha continuato ad andare al lavoro e visitare i suoi pazienti.

