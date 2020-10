Polonia | la bomba della Seconda guerra mondiale esplode sott’acqua mentre viene disinnescata – Il video

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Unabritannica, la più grande mai ritrovata in, è esplosai sommozzatoriMarina militare polacca tentavano di disinnescarla facendo brillare una piccola carica. Nessuno è rimasto ferito. L’ordigno, del peso di 5.400 chili di cui 2.400 di esplosivo, era stato sganciato dalla Raf nel 1945 durante un attacco a un incrociatore tedesco. Oltre 750 persone sono state evacuate dalla zona interessata dalle operazioni, nei pressi del canale Piast fuori dalla città di Swinoujscie, che collega il Mar Baltico con il fiume Oder al confine trae Germania.: @TrendingNewsv / Twitter Leggi anche: Parigi, il rumore di ...

aderenzis1 : Bomba esplode durante il disinnesco: dal mare si alza una colonna d'acqua - FeliceAquila : 70 anni di pace che fanno rumore ancora oggi. «La più grande bomba della Seconda Guerra Mondiale mai scoperta in P… - LaStampaTV : VIDEO | Polonia, bomba della Seconda Guerra Mondiale esplode durante il disinnesco: dal mare si solleva una colonna… - lacittanews : Una bomba da 5,4 tonnellate è esplosa nel Mar Baltico durante le operazioni di disinnesco, presso la città portuale… - GiulivoGiovanni : RT @repubblica: Bomba esplode durante il disinnesco: dal mare si alza una colonna d'acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia bomba

Enorme bomba esplode in Polonia durante il disinnesco: il video della deflagrazione Un\'enorme bomba è esplosa poco fa in un canale marittimo nei pressi del Baltico ?La più grande bomba della Seconda Guerra Mondiale mai trovata in Polonia è esplosa sotto l'acqua di un canale nella città portuale di Swinoujscie, mentre i sommozzatori cercavano di disinnescarla. Si ...