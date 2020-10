Parma, quattro giocatori positivi al Coronavirus: squadra in isolamento (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Brutte notizie per il Parma.Si allunga la lista dei calciatori italiani risultati positivi al Covid-19. Ad aggiungersi alla lista, ben 4 elementi del gruppo squadra del Parma. A comunicarlo è stato lo stesso club scaligero attraverso una nota ufficiale contenente l'esito dell'ultimo giro di tamponi che, proprio nelle scorse ore, hanno evidenziato la presenza di 4 positivi: tre asintomatici e un leggermente sintomatico. "Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Brutte notizie per il.Si allunga la lista dei calciatori italiani risultatial Covid-19. Ad aggiungersi alla lista, ben 4 elementi del gruppodel. A comunicarlo è stato lo stesso club scaligero attraverso una nota ufficiale contenente l'esito dell'ultimo giro di tamponi che, proprio nelle scorse ore, hanno evidenziato la presenza di 4: tre asintomatici e un leggermente sintomatico. "IlCalcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziatocasi dità al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo. Icalciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati ...

FBiasin : +++ #Parma, quattro calciatori positivi +++ To be continued... - MediasetTgcom24 : Coronavirus: quattro calciatori Parma positivi, squadra in isolamento - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Parma, quattro calciatori positivi al Covid-19 Il gruppo squadra già in isolamento fiduciario - Sport_Mediaset : #Parma, 4 calciatori positivi: squadra in isolamento fiduciario. #SportMediaset - abdo_massa : RT @FBiasin: +++ #Parma, quattro calciatori positivi +++ To be continued... -