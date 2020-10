Omicidio Pamela Mastropietro, pg chiede conferma ergastolo per Oseghale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il procuratore generale di Ancona, Sergio Sottani, ha chiesto la conferma della condanna all'ergastolo con isolamento diurno, senza attenuanti, per Innocent Oseghale, 32enne pusher di origini nigeriane, per l'Omicidio della 18enne romana Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Il processo si svolge in Corte d'assise d'appello. L'imputato è accusato di Omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere ed è già stato condannato all'ergastolo in primo grado. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il procuratore generale di Ancona, Sergio Sottani, ha chiesto ladella condanna all'con isolamento diurno, senza attenuanti, per Innocent, 32enne pusher di origini nigeriane, per l'della 18enne romana, uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018 a Macerata. Il processo si svolge in Corte d'assise d'appello. L'imputato è accusato divolontario aggravato dalla violenza sessuale, distruzione e occultamento di cadavere ed è già stato condannato all'in primo grado.

