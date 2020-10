Mediapro cerca la mediazione per i diritti tv in Francia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mediapro cerca una mediazione per il suo debito nei confronti delle due massime serie calcistiche francesi: la Ligue 1 e la Ligue 2. Secondo quanto riportato da Le Canard Enchaîné, la società sino-spagnola si è rivolta al tribunale commerciale di Nanterre. L’obiettivo è dare avvio una procedura di mediazione sul debito con la LFP per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)unaper il suo debito nei confronti delle due massime serie calcistiche francesi: la Ligue 1 e la Ligue 2. Secondo quanto riportato da Le Canard Enchaîné, la società sino-spagnola si è rivolta al tribunale commerciale di Nanterre. L’obiettivo è dare avvio una procedura disul debito con la LFP per … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Media #Notizie Mediapro cerca la mediazione per i diritti tv in Francia: Mediapro cerca una mediazione per il suo… - CalcioFinanza : #Mediapro cerca una mediazione sui diritti tv in Francia: obiettivo, congelare il debito -

Ultime Notizie dalla rete : Mediapro cerca Mediapro cerca la mediazione per i diritti tv in Francia Calcio e Finanza Mediapro cerca la mediazione per i diritti tv in Francia

Mediapro cerca una mediazione per il suo debito nei confronti delle due massime serie calcistiche francesi: la Ligue 1 e la Ligue 2. Secondo quanto riportato da Le Canard Enchaîné, la società ...

Mediapro cerca una mediazione per il suo debito nei confronti delle due massime serie calcistiche francesi: la Ligue 1 e la Ligue 2. Secondo quanto riportato da Le Canard Enchaîné, la società ...