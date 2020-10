Maria Chiara morta a 18 anni per overdose, il fidanzato: 'Le ho iniettato io l'eroina, 20 euro a metà. Voleva provare' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È accusato di omicidio preterintenzionale il fidanzato di Il giovane si è difeso così: 'Le ho iniettato io l'eroina: 20 euro a metà. Voleva provare. Se non con me, l'avrebbe fatto con qualcun altro'. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È accusato di omicidio preterintenzionale ildi Il giovane si è difeso così: 'Le hoio l': 20;.. Se non con me, l'avrebbe fatto con qualcun altro'. ...

