La Bilancia Produzioni Presenta Luci (E ombre) della ribalta di Jean-Paul Alègre con Marco Zordan, Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Yaser Mohamed regia Leonardo Buttaroni DAL 22 ottobre ALL'8 novembre Teatro DE' Servi Sul palcoscenico del Teatro de' Servi, dal 22 ottobre all'8 novembre, si accendono in prima assoluta le Luci (ED ombre) della ribalta, spettacolo diretto da Leonardo Buttaroni e interpretato da Marco Zordan, Alessandro Di Somma, Diego Migeni, Yaser Mohamed. In un ritmo vorticoso tanti personaggi si ...

Ultime Notizie dalla rete : Luci ombre Luci (e ombre) della ribalta di Jean-Paul Alègre dal 22 ottobre all'8 novembre al Teatro de' Servi RomaDailyNews Guardando la luna in una sera d'autunno

E’ ottobre, le luci del giorno cedono alle ombre della notte mettendo in risalto la luna che s’alza sopra il Monte Bisbino. E’quasi piena e la serata limpida per il vento che soffia dal nord la fa ris ...

Le tasse pagate in Italia dai giganti web: Amazon 11 milioni di euro, Google 5,7 milioni, Facebook 2,3 mln, Netflix 6 mila euro.

Il centro studi di Mediobanca fa i conti in tasca ai colossi del web. Sia a livello globale, sia per quanto riguarda nello specifico le attività italiane. Sebbene non sia una novità, continua a colpir ...

