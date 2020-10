La sentenza: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La sentenza è arrivata: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, con il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che ha anche inflitto un punto di penalizzazione in classifica al Napoli per la violazione del protocollo della Figc. Per il Giudice «Non c’era una causa di forza maggiore» e il Napoli si sarebbe dovuto presentare in campo. Il club di Aurelio De Laurentiis – che si aspettava il rinvio della gara senza sanzioni – ha già annunciato che farà ricorso e la sensazione è che la sentenza possa essere ribaltata nei tribunali superiori. Insomma: non è finita qui, la telenovela continua. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La sentenza è arrivata: Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, con il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea che ha anche inflitto un punto di penalizzazione in classifica al Napoli per la violazione del protocollo della Figc. Per il Giudice «Non c’era una causa di forza maggiore» e il Napoli si sarebbe dovuto presentare in campo. Il club di Aurelio De Laurentiis – che si aspettava il rinvio della gara senza sanzioni – ha già annunciato che farà ricorso e la sensazione è che la sentenza possa essere ribaltata nei tribunali superiori. Insomma: non è finita qui, la telenovela continua.

