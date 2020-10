Juventus, parla Chiellini: “Abbiamo sentito Ronaldo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giorgio Chiellini ha parlato anche di Cristiano Ronaldo tramite l’intervista concessa ai microfoni della “Rai”, prima del match di Nations League in programma contro l’Olanda. Il difensore ha spiegato di aver parlato con il numero 7 portoghese ed ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni di salute. Juventus: le parole di Chiellini “Bisogna vivere nell’incertezza ma affrontarla con equilibrio e consapevolezza ed esser pronti a vivere la nostra vita con il virus. Ora si conosce meglio per fortuna, c’è meno preoccupazione ma siamo destinati a vivere in questo modo. Bisogna andare avanti e non fermarsi a prescindere dalle prossime settimane. Leggi anche:Italia Olanda, torna il blocco Juventus: tre bianconeri tra i titolari Ronaldo?Lo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giorgiohato anche di Cristiano Ronaldo tramite l’intervista concessa ai microfoni della “Rai”, prima del match di Nations League in programma contro l’Olanda. Il difensore ha spiegato di averto con il numero 7 portoghese ed ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni di salute.: le parole di“Bisogna vivere nell’incertezza ma affrontarla con equilibrio e consapevolezza ed esser pronti a vivere la nostra vita con il virus. Ora si conosce meglio per fortuna, c’è meno preoccupazione ma siamo destinati a vivere in questo modo. Bisogna andare avanti e non fermarsi a prescindere dalle prossime settimane. Leggi anche:Italia Olanda, torna il blocco: tre bianconeri tra i titolari Ronaldo?Lo ...

