Juventus-Napoli: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione agli azzurri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Giudice Sportivo si è pronunciato su Juventus-Napoli, decretando il 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione agli azzurri per il mancato rispetto del protocollo Dopo dieci giorni, è arrivata la sentenza su Juventus-Napoli, match valido per la terza giornata della Serie A non disputatosi per la mancata presenza degli ospiti, bloccati in Campania dall'Asl locale. Dopo aver ascoltato le parti interessate, il Giudice Sportivo ha deciso di assegnare il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri, più un punto di penalizzazione agli azzurri per il mancato rispetto del protocollo. Il Napoli, infatti, ha ...

ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - MarioGiunta : Giudice Sportivo, Juventus-Napoli 3-0 a tavolino. Assegnato anche un punto di penalizzazione alla squadra di Gattus… - forumJuventus : ?? Giudice Sportivo: #JuveNapoli 3-0 a tavolino ?? Per il Napoli anche un punto di penalizzazione ??… - 1926_cri : RT @angelo_forgione: Giudice sportivo dice 3-0 a tavolino per la #Juventus e 1 punto di penalizzazione al #Napoli. Tutto come da prassi. Il… - ALifeForJ : RT @AQVILAROMANA: Tutta sta manfrina per emettere l unica sentenza prevista e logica #juventus #napoli #JuveNapoli -